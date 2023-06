Les membres de la Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale ont été mis à l’honneur ce jeudi

Le Délégué départemental de l'Éducation nationale (DDEN) est un bénévole, ami de l'école publique, attaché aux valeurs de laïcité, qui veille aux bonnes conditions de vie des enfants dans et autour de l'école.

Il est désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Entouré par Odette Lepetit, présidente départementale des DDEN et Maryse Serrigny, trésorière du secteur chalonnais, Bernard Rebouillat a d’abord souhaité rappeler le rôle majeur des délégués en citant un texte de Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l’éducation nationale, dont voici un extrait :

« Le dévouement des 16 000 délégués départementaux de l’éducation nationale contribue au rassemblement de la société autour de son école. Ce lien de confiance entre les Français et l’institution scolaire que vous contribuez à construire est l’amorce indispensable d’un cercle vertueux de la confiance qui permet aux élèves de prendre confiance en eux et en leur réussite ».

Odette Lepetit a également souhaité remercier à son tour les délégués pour leur travail « indispensable » et a également lancé : « certes, l’école a énormément changé mais on a encore un réel besoin de délégués, ce travail que vous faites pour certains depuis plus de vingt ans est fondamental ».

Ensuite, Odette, Maryse et Bernard ont remis leurs diplômes aux trois récipiendaires présents ce jeudi matin :

Simeret Solange (27 ans de services)

Demoux Nicole (21 ans de services)

Giroudet Mireille (20 ans de services)

Quant aux absents, Bernard Rebouillat se chargera de leur remettre leur diplômes à leur domicile :

Morain Gérard (35 ans de services)

Gaudillere Denise (25 ans de services)

Bonin Jean-Louis (20 ans de services)

Le président du secteur chalonnais a souhaité aussi mettre en avant les 28 années de dévouement de Jacques Drapier, malheureusement décédé il y a peu.

Il se chargera de remettre son diplôme à son épouse dans les prochains jours.

Cette cérémonie s’est achevée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Si vous souhaitez avoir plus amples informations sur le rôle du DDEN ou si vous souhaitez déposer votre candidature vous pouvez contacter directement la fédération par téléphone au 01.47.70.09.59 ou par mail à federation@dden-fed.org

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site web de la DDEN ici.

Amandine Cerrone.