Apprentissage : un élève du CFAI 21-71 récompensé par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce

Autrefois, la fin de l’année scolaire était marquée par une remise de récompenses aux élèves les plus méritants. Depuis maintenant plus d’une décennie le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce s’attache à perpétuer cette belle tradition en décernant plusieurs prix à des jeunes apprentis et lycéens de la région chalonnaise.

En ce premier mercredi de juin, Alain Nodet, président du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, a eu le plaisir de remettre le Prix de l’apprentissage industriel 2023 à Etienne Moreira, élève du CFAI 21-71 (Centre de formation d’apprentis de l’industrie de Côte d’Or et de Saône-et-Loire).

Une moyenne de 15...

Après avoir obtenu un baccalauréat professionnel Maintenance des Equipements Industriels avec mention bien, le jeune homme prépare actuellement un Brevet de Technicien Supérieur Maintenance des Systèmes. En étant premier de sa section avec 15 de moyenne et en faisant preuve d’un très bon savoir-être. De l’avis de ses formateurs, Etienne Moreira est posé, réfléchi, agréable, très sérieux, très investi dans sa formation et au CFAI 21-71, et il envisage de poursuivre son cursus scolaire en s’inscrivant par la suite en licence.

Le Prix de l’apprentissage industriel a été créé en 2016, à l’initiative de deux dirigeants d’entreprises de la métallurgie rotariens, et en partenariat avec le CFAI 21-71 et l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Saône-et-Loire (UIMM 71). Et depuis cette date, chaque année - à l’exception de 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 - il récompense un apprenti méritant dans les métiers de l’industrie métallurgique (chaudronnerie, soudage, usinage...).

La remise du Prix de l’apprentissage industriel s’est déroulée sur le site du CFAI 21-71, Grande Rue Saint-Cosme, en présence d’Isabelle Laugerette, secrétaire générale de l’UIMM 71, de Patrice Di Ilio, responsable de la commission d’attribution, ainsi que de celle des parents, et de plusieurs professeurs et maîtres de formation du lauréat.

Gabriel-Henri THEULOT