Journée Citoyenne à Lans : une quarantaine de personnes mobilisées

Initiée en 2008 par le village de Beerwiller dans le Haut-Rhin, cette initiative est aujourd’hui adoptée par des milliers de communes.

Cette journée, ayant pour but de rénover les communes en faisant participer les habitants, vise aussi à créer du lien social entre les administrés et permettre de promouvoir le vivre ensemble.

Au programme de cette matinée :

La réalisation d’une fresque sous le préau de l’école

La fabrication de containers destinés aux associations afin de permettre le stockage de matériel

Le désherbage autour des nouvelles plantations d’arbustes à l’entrée du village

Ainsi, la quarantaine d’habitants a œuvré sur les différents chantiers tout au long de la matinée, petits et grands, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, tous ont mis du coeur à l’ouvrage afin d’accomplir ces tâches visant à rénover et entretenir leur beau village.

Les enfants ont même servi de modèles pour créer les silhouettes de la jolie fresque colorée de l’école.

« La Dédée » figure emblématique de la commune, du haut de ses 87 printemps a fait équipe avec Christine pour le désherbage, tâche certainement la plus ardue de la matinée !

Après avoir remis un diplôme à l’ensemble des jeunes présents ce samedi matin, Gilles Desbois, maire de Lans, a invité l’ensemble des travailleurs de la matinée à partager un « casse-croûte » dans la salle annexe de la mairie.

Un beau moment de partage et de convivialité pour les lanniaux, donc, lors de cette nouvelle matinée citoyenne réussie.

Amandine Cerrone.