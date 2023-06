Il y avait affluence ce dimanche, sur des diverses activités de la 9ème édition de la Fête du Port de Plaisance de Chalon-sur-Saône

L’interview de Jean-François Troussard, Président de Chalon Plaisance et le photoreportage info-chalon.

Ce dimanche, la 9e édition de la Fête du Port de plaisance, 8 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône a connu un franc succès de fréquentation sur les diverses activités proposées au public.

A cette occasion, Jean-François Troussard, Président de Chalon Plaisance confiait à info-chalon : « Je suis très satisfait du déroulement de cette 9ème édition qui connait une fréquentation plus que satisfaisante. En effet à mi-fête, même si nous avons connu une affluence moins marquée que l’année dernière, nous totalisons néanmoins plus de 450 balades en bateaux. Cela se poursuit aujourd’hui et je suis vraiment très satisfait et content de voir les passagers des bateaux qui en descendant viennent me remercier car ils sont très satisfaits de leur promenade fluviale; ce qui prouve encore une fois que les balades en bateaux sont très importantes pour notre manifestation. J’adresse une nouvelle fois mes remerciements à tous les bénévoles de Chalon Plaisance qui font un travail remarquable ! ».

Clin d’œil sur un coin sieste très prisé par son occupant !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B