AVIS DE DECES - Madame Marie France GAUTRET née PERRUSSON

Michel Gautret, son époux ;

Sonia Gautret et David Charau,

sa fille et son conjoint ;

Hugo, son très cher petit-fils ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Marie France GAUTRET

née PERRUSSON

survenu le 5 juin à l'âge de 73 ans.

Ses obsèques auront lieu vendredi 16 juin à 9h15 en la salle de cérémonie du Crématorium de Crissey. Ni fleurs, ni plaques, mais si vous le souhaitez vous pouvez déposer vos dons au profit des soins palliatifs chagnotins.

La famille remercie le docteur Houdelette et l'ensemble du personnel de jour comme celui de nuit du service de médecine de l'Hopital de Chagny pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur accompagnement auprès de Marie-France et de ses proches ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.