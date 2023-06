SHOW IMPACT SCHOOL URBAN DANCE

Tous les danseurs en formation avec la compagnie Flex Impact, des plus petits aux plus grands, viendront présenter sur scène le travail chorégraphique réalisé durant cette année. Dj Liam NRD viendra ponctuer le spectacle avec diverses animations et surprises.

SAMEDI 24 JUIN à 20H00 (ouverture des portes à 19h00) à la SALLE MARCEL SEMBAT de Chalon sur Saône.

Renseignements et tarifs : 06.29.71.56.20