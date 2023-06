AVIS DE DECES - Monsieur Gérard JACOB

FONTAINES



Jeannine JACOB, son épouse ;

Nadine et Bernard, Béatrice et Patrice, Muriel et Jean-Charles, Sylvie, Christelle et Alain,

ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard JACOB

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 7 juin 2023, à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées lundi 19 juin 2023, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.