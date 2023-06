5 cyclistes italiens et 1 chauffeur ont quitté Paciano en Ombrie le 29 mai, pour rejoindre Fontaines en Bourgogne le 3 juin.

Cette initiative spontanée de la part de 6 protagonistes italiens s'inscrit dans la continuité d'une première expédition, réalisée en 2001 pour les 5 ans du jumelage créé en 1996, entre les communes de Paciano en Italie et Fontaines en France. Les 6 cyclistes sont des amateurs expérimentés, rien ne les arrête même pas les côtes des alpes.

Rocchetti Stefano (68 ans) était le chauffeur de la fourgonnette d'accompagnement, Parrini Luciano (68 ans), Bartolini Luciano (68 ans), Scarpini Alvaro (66 ans), Serafini Maurizio (63 ans) et Pernstich Norbert (63 ans) ont chevauché leur vélo pour parcourir les 1000 km qui séparent les 2 communes.

Le périple :

Les six chevaliers ont quitté leur commune de Paciano le 29 mai et après les étapes de Versilia (Toscane- It.), Sampeyre (Piémont- It.), ils auraient dû passer par les cols de l'Agnel et du Galibier mais ceux-ci étant fermés aux cyclistes, leur itinéraire et les heures d'arrivées ont été un peu bousculés. Néanmoins, ils ont rejoint Bourg-en-Bresse vendredi 2 juin 2023 où ils ont été accueillis par l'association Franco-italienne de Bourg présidée par Enrico Palmieri. Ils en sont repartis le lendemain dans la matinée pour se rendre au Musée du Vélo, à Saint Usuge dont le conservateur est Jean-Pierre Jouvenceau, musée où ils ont fait une petite halte. Poursuivant leur chemin, ils sont arrivés à Chalon par la route d'Oslon et après avoir franchi le pont de Bourgogne, ils ont remonté la D906 jusqu'à Farges-les-Chalon où les attendaient les membres de Fontaines Echanges et son président Patrice Gaspari, afin de les accompagner en vélo jusqu’à Fontaines.

A leur arrivée, un rafraichissement les attendait chez le président de Fontaines Echanges, avant un moment convivial au cours duquel Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines a remis à chacun une "Attestation d'Estime et de Reconnaissance" pour avoir accompli en bicyclette les 1000 km qui séparent Paciano de Fontaines. Les italiens ont remis à leur tour un cadeau à leurs hôtes.

Le soir, ils ont rejoint les fontenois bénévoles qui avaient participé à la journée verte pour un repas en commun.

Le lendemain, dimanche 4 juin 2023, les 6 valeureux chevaliers de la route ont repris leur bicyclette pour un retour en Italie.

C.Cléaux