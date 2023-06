Cérémonie de remise des attestations de réalisation des services civiques auprès de l'association Unis-Cité

Une cérémonie qui a eu lieu ce mardi 13 juin 2023 à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est avec joie que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, ont remis le diplôme de service civique aux 40 volontaires qui terminent leurs missions de 8 mois.

Étaient également présents la déléguée du sous-prefet pour la Politique de la Ville, Fabienne Paris, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Isabel Paulo, la coordinatrice d'équipe et de projets Unis-Cité, Sarah Desbrosse, la Mission Locale du Chalonnais, le CIO et la Mission de lutte contre le decrochage scolaire (MLDS), de nombreux partenaires ainsi que des parents.

Le sous-préfet a souligné qu'«en cette période de société consumériste, il est inspirant de voir des jeunes engagés dans une mission de solidarité».

Le maire a poursuivi en disant que les jeunes «n'oublieront jamais cette aventure et cet engagement citoyen» et qu'il était «ravi d'avoir rencontré tout au long de l'année des jeunes en jaune ou en orange un peu partout sur la ville et manifestations de Chalon».

Olivier Tainturier a clôturé cette cérémonie par une citation de l'archevêque anglican sud-africain et icône de la lutte contre l'apartheid Desmond Tutu (Prix nobel de la paix 1984) : «Faites le bien, par petits bouts, là où vous êtes; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde».

Une belle promotion s'achève pour en recommencer une autre.

En effet, l'association Unis-Cité recrute 46 volontaires pour la rentrée d'octobre 2023.

Si vous souhaitez relayer cette information auprès des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les jeunes porteurs de handicap), nous vous invitons à cliquer sur ce lien.

(Photos gracieusement fournies par Sarah Desbrosse)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati