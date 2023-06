Le challenge départemental jeune handisport à Fontaines, une belle réussite avec une quinzaine de participants.

Cette rencontre était ouverte aux personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel du département, âgés de 4/5 ans à 20 ans. Une journée sport ouverte aux structures (EPMS Tournus, CME du Breuil, Châtenoy le Royal, Sennecey le Grand…) et aux particuliers

Marie-Lou Huguenin, chargée de mission au comité départemental 71, a coordonné toutes les épreuves et elle a centralisé les résultats des participants pour la remise des récompenses à la fin du Challenge. Bernard, Catherine et William, membres du CD71 et les bénévoles de la Retraite Sportive Chalonnaise étaient présents en soutien pour tenir les stands où les jeunes ont pu s’exercer et s’opposer.

Les rencontres de cette journée ont été articulées autour du tir à l’arc, de la boccia cible, du jeu de quilles, du parcours moteur, du badminton, du lancer, de la joëlette, de la course d'orientation,…

Les jeunes sportifs sont passés par les différents postes, certains étaient plus prisés que d’autres et pourtant pas forcément plus faciles.

Le jeu de quilles était toujours aussi attirant, de même que le tir à l’arc.

Le badminton a fait des adeptes, la boccia sorte de jeu de pétanque faisait partie des jeux les plus difficiles à maitriser.

Gérard Milan, président du CD71, a testé la joëlette mono roue.

Avant les remises des résultats et des récompenses, Marie-Lou a remercié l’équipe des 15 encadrants, tous les bénévoles pour leur implication dans ces rencontres ainsi que la municipalité de Fontaines pour la mise à disposition de la salle.

Nelly Meunier-Chanut, maire de Fontaines et Gérard Milan ont eu l’honneur de remettre les coupes aux trois premiers de ce challenge départemental.

Résultats du challenge départemental jeunes handisport à Fontaines du 6 juin :

1. Etann Bonnefoy (à gauche) ; 2. Kenza EL Rheayai (au centre) ; 3. Nathan Lamirand (à droite)

Info Chalon adresse un grand bravo à tous les enfants pour cette merveilleuse journée et leurs bons résultats aux épreuves sportives.

C.Cléaux