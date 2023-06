Retour sur la soirée des partenaires d’Un Avion, Un Enfant, Un Rêve

C’est devenu une habitude au fil des ans. Alors, pourquoi la changerait-on ? La traditionnelle soirée des partenaires a une nouvelle fois lancé « Un Avion, Un Enfant, Un rêve », organisée chaque début juin par l’association éponyme à l’aéroport de Champforgeuil et à la halte nautique de Fragnes-La Loyère.

C’est d’ailleurs dans ce village du Nord Chalonnais que le président Benoît Leduc avait donné rendez-vous pour un moment convivial aux nombreux partenaires, qui par leur aide assurent la réussite de cette belle manifestation, dont l’objectif premier est d’offrir du bonheur à des enfants et à des adultes, malades ou en situation de handicap, originaires de toute la région.

Une sympathique réception, qui s’est déroulée dans la salle annexe de la Salle du Bicentenaire en présence des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace et qui a été l’occasion de la signature de la Charte de Partenariat. Les prémices d’un beau lendemain...

G.H.T.