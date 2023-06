Fontaines : Passage du dernier témoin par "Les Amis de l’église Saint Just" à "Fontaines Patrimoines".

Le Patrimoine de Pays est une des fiertés de la commune de Fontaines, il n’en est pas moins vrai que cette fierté patrimoniale a un coût. C’est donc tout naturellement qu’une association les Amis de l’église St Just s’est créée pour venir en aide à ce chef d’œuvre de la commune : son église du XIIIème siècle.

Il s’avère aujourd’hui que cette association a rempli sa mission et de ce fait n’a plus lieu d’exister.

Dissoute lors de l’AG extraordinaire du 14 février 2023, l’association "les Amis de l’église St Just" a passé le relais à la jeune association "Fontaines Patrimoines".

Ce vendredi 9 juin, c’était le passage du dernier témoin et pas des moindres puisqu’il était question du chèque de 582,28 € de solde que Laurent Demouron président des "Amis de l’église St Just" a remis à Christian Bottussi président de "Fontaines Patrimoines", en présence de Nelly Meunier-Chanut maire de Fontaines, d’élus et de membres des 2 associations.

Christian Bottussi a remercié "les Amis de l’église St Just" et il leur a garanti de poursuivre l’action en suivant leurs traces, de développer des projets sur les carrières et la restauration de l’oratoire de notre dame de la Délivrance et sa statue. « Un appel aux dons sera lancé » a dit Christian Bottussi.

Madame le Maire était très émue car cette belle aventure avec les Amis de l’église s’achève, « l’investissement a été sans faille, ce passage de relais est un bel acte de confiance. ». Elle a souhaité une bonne réussite à Fontaines Patrimoines.

Christian Bottussi a rajouté : « le volant de bénévoles de l’association grandit, ce qui est bon signe… en plus nous avons un gros programme avec les centres de loisirs pour des visites. »

Pour bien sceller cette remise de chèque, toutes les personnes présentes ont été conviées au verre de l’amitié.

C.Cléaux