Journée rencontre organisée par l'association des chiens guides d'aveugle

Pascal STAUDER Directeur Général de l’Ecole de Lyon Centre-Est et Christelle VAUPRES responsable Saône-et-Loire ont accueilli les participants à cette journée.

La Mairie de Chalon-sur-Saône, et plus précisément le responsable du service de la Vie Associative sensible à cette grande cause, ont répondu à l’Association Chalonnaise en mettant à disposition une salle.

Cette journée riche en émotion a réuni les familles référentes qui prennent en charge le chiot depuis son arrivée à l’école (2 mois) jusqu’à la remise à un déficient visuel (à 2 ans) ; les familles relais sollicitées pour une garde de longue durée, et les familles Week-end qui s’occupent du chien du vendredi après- midi au lundi matin pour soulager la famille référente lorsque, exceptionnellement, celle-ci ne peut pas le garder avec elle.

Ne recevant aucune subvention, cette Association loi 1901 fonctionne uniquement avec des dons et les legs : formation des chiens guides, accompagnement des maîtres-chiens, retour vers l’autonomie, formation des éducateurs, il faut savoir que la formation d’un chien guide coûte au total entre 20 000 et 25 000 euros ; et les chiens prennent en général leur retraite bien méritée aux alentours de 9 ans.