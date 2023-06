Après avoir mis le feu au Colisée mardi soir, les pompiers de Chalon réservent les honneurs au Commandant Savo Vucevic

Alexandre Monin, Commandant du centre des sapeurs-pompiers de Chalon et passionné de basket, ne pouvait pas passer à coter d'un tel moment. Le retour en images d'info-chalon.com.

Joli moment que celui passé et réservé par les sapeurs-pompiers de Chalon sur Saône au coach Savo ce jeudi après-midi à la caserne chalonnaise. Accompagné de plusieurs joueurs et la mascotte emblématique de l'Elan, Savo Vucevic a eu le droit à une haie d'honneurs, sirènes hurlantes, afin de célébrer comme il se doit la montée en BetClic Elite la saison prochaine. Un moment qui a profondément touché, joueurs et coach. Un moment qu'Alexandre Monin, qui a évolué en cadets France au sein de l'Elan pendant sa jeunesse, entendait bien marquer.

L.G