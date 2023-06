Retour sur l’inauguration de Conforama Chalon/Saône

De gauche à droite sur la photo ci-dessus Cédric Mocquard responsable Commerciale Conforama Chalon/Saône, Stéphane Aulois Responsable Dépôt Conforama Chalon/Saône, Mathieu Lerondeau Directeur Conforama Chalon/Saône, Pierrick Hechinger Directeur Régional Bourgogne Franche- Comté, lors de la soirée d’inauguration de Conforama Chalon/Saône de jeudi 15 juin 2023.



En 1976 Conforama ouvrait ses portes à Chalon/Saône (l’Enseigne est au côté des français depuis plus de 55 ans) les fermait en 2020 pour mieux les rouvrir le 10 mai 2023 avec, au poste de Directeur de magasin, Mathieu Lerondeau qui a travaillé durant 5 ans, en tant que responsable commercial, sur ce même magasin avant sa fermeture en 2020.



Aujourd’hui, Conforama Chalon/Saône, c’est un peu moins de 2900 m² de surface de vente, plus de 5200 m² de surface de stockage et zones secondaires et 25 personnes recrutées localement.



La nouvelle équipe de Conforama Chalon/Saône a été formée au sein des magasins Conforama de Dijon, Bourg-en-Bresse, Mâcon, Montceau-les-Mines et Auxerre. (Formations sur les produits, le merchandising et l’organisation Conforama ainsi que sur les techniques de vente).



Des formations qui ont été particulièrement efficaces compte tenu des premiers résultats obtenus par Conforama Chalon/Saône depuis sa réouverture le 10 mai dernier, sans oublier la note de 4.9 quant à la satisfaction client.



Photo prise lors de la soirée d’inauguration de Conforama Chalon/Saône

L’inauguration de Conforama Chalon/Saône a eu lieu ce jeudi 15 juin 2023 en présence de l’équipe Conforama Chalon/Saône au complet, de toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la réouverture du 10 mai dernier dont, entre autres, les commerçants du centre commercial de La Thalie qui ont été particulièrement remerciés pour leur soutien.



Photo prise lors de la soirée d’inauguration de Conforama Chalon/Saône

« Ce soir, je suis très heureux de vous accueillir pour inaugurer l’ouverture de notre 165ème magasin Conforama à Chalon/Saône, rendue possible grâce à nos nouveaux actionnaires.

Notre ADN c’est avant tout la proximité avec nos clients, le discount (tous les jours les meilleurs produits aux meilleurs prix) et la réponse aux attentes de nos clients en leur proposant une offre variée, en adéquation avec les tendances, disponible en magasin et sur notre site internet.



Conforama Chalon/Saône offre aujourd’hui un parcours client complétement revu avec 3 univers distincts : un univers séjour, un univers cuisine - salle à manger et un univers nuit.



Les produits de déco pour accessoiriser son intérieur arrivent, eux, en fin de parcours ; soit une offre complète d’aménagement de la maison à prix incroyables. »

Pierrick Hechinger Directeur Régional Bourgogne Franche- Comté.



L’équipe Dépôt Conforama Chalon/Saône, mise à l’honneur pour avoir assuré

en un temps record la réception marchandise d’environ 2500 références.





L’équipe Caisse, mise à l’honneur pour la qualité de leur travail et du service client rendu.





L’équipe vente félicitée pour ses très bons résultats.





De gauche à droite, Mathieu Lerondeau Directeur Conforama Chalon/Saône récompense Alan Joyard et Guillaume Chalumeaux pour la réalisation d’un chiffre d’affaire remarquable depuis la réouverture du 10 mai dernier.





Pour cette soirée d’inauguration, Conforama Chalon/Saône a souhaité un partenariat ultra local : le buffet dinatoire a été fourni par le restaurant À la Bonne Heure, la bière de l’Élan par V and B Chalon La Thalie, entre autres.

Conforama Centre Commercial La Thalie, avenue des Poilus d'Orient 71100 Chalon-sur-Saône