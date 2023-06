Le Théâtre Piccolo devient une annexe du Conservatoire du Grand Chalon

150 dates de spectacles annoncées (contre 15 l’année dernière) dont 80% sont des spectacles d’élèves mais aussi une professionnalisation possible de la section théâtre.

Vendredi 16 juin 2023, à 10 heures, dans le magnifique salon d’honneur du Théâtre Piccolo avait lieu la conférence de presse concernant les différents changements au sein du Conservatoire du Grand Chalon pour les saisons à venir, notamment la gestion du Théâtre Piccolo qui tombe dans le giron du Conservatoire, ainsi que le dévoilement du nouveau nom de la saison artistique et son logo.

Lors de cette conférence de presse dirigée par Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit-Pinto (Vice-présidente en charge de la vie étudiante et de la culture), Robert Llorca, Directeur du CRR, Pauline Blazy, Responsable de production au CRR, Marielle Galecki, chargée de communication CRR et Cécile Gacon-Camoz, Chargée des relations avec les publics CRR, il a été évoqué aussi le concert d’ouverture de la saison 2023/2024 qui se déroulera le 15 septembre par le groupe ‘Sages comme des Sauvages’, un quatuor qui propose de la variété française mais aussi des musiques du monde et qui interprétera son tout nouvel album .

Un logo grand 8 a été dévoilé ! il a été choisi par le Conservatoire pour faire référence du numéro 1 rue Messiaen (Conservatoire) et du 34 rue aux Fèvres (théâtre piccolo) dont l’addition des chiffres compose le 8.

Extraits des allocutions :

Sébastien Martin : « Bonjour à toutes et à tous ! Je suis très heureux que l’on se retrouve ici parce que le Théâtre Piccolo ce n’est pas ‘La Fenice de Venise’ mais un peu car il a plusieurs vie ce théâtre et il entame une nouvelle étape de sa vie. En effet la première étape de sa vie a été d’être un théâtre municipal avant que l’Espace des Arts soit construit en 1971. Il a continué ensuite un peu sa vie de théâtre avant d’être intégré totalement au fonctionnement de la Scène nationale Espace des Arts et au fur et à mesure du temps il y a eu une collaboration qui s’était mise en place avec le Conservatoire. Aujourd’hui, il entame une 3ème étape puisqu’il rejoint intégralement le giron du Conservatoire car la Scène nationale Espace des Arts suite à sa modernisation est devenu un outil suffisant pour accueillir toute sa production. Ce théâtre devient donc le giron du Conservatoire pour conforter l’apprentissage et la section théâtre sur le territoire et en même temps pour le CRR rester un lieu de diffusion dans une saison remaniée avec un état d’esprit qui correspond à cette 3ème étape de la vie de ce Théâtre Piccolo qui se voit doté d’un nouveau logo qui a été créé à l’occasion de cette saison 2023/2024. Je crois que tous les élus du Grand Chalon restent très attachés à ce lieu qui joue un rôle de dynamique du centre ville […] c’est un rôle que l’on a souhaité conforter. Je vous remercie ! ».

Robert Llorca : « Merci Monsieur le Président et comme le Président vient de vous le dire, ces dernières années, c’est surtout le Conservatoire qui faisait vivre ce bâtiment mais dans une petite mesure, puisqu’on était entre 10 à 15 événements par an et les levers de rideaux devaient être ici autour de 25/30 par an donc cela ne faisait pas beaucoup d’ouvertures de dates. C’était dommage donc on a proposé aux élus du Grand chalon de mettre une bonne partie des spectacles d’élèves dans ce bâtiment pour deux raisons : La 1ère , c’est que l’Auditorium, côté bâtiment principal du Conservatoire est saturé, c'est-à-dire que l’on a de plus en plus d’élèves qui produisent beaucoup de choses, donc beaucoup de temps consacré aux élèves, surtout à l’Auditorium ; beaucoup de temps aussi dans notre saison de diffusion parce que les spectacles ont maintenant souvent un temps de montage assez important. En effet, il y a de moins en moins de spectacles sans décors […] La 2ème raison, c’est que j’ai toujours trouvé que ce théâtre était magnifique même s’il y a encore une partie de travaux à faire […] Mais la salle est belle et un théâtre à l’italienne datant du 18ème siècle en plein centre ville, c’est toujours tellement beau et quand les artistes arrivent sur scène ici, il sont toujours émus[…] Avec tous nos spectacles d’élèves, environ 150, on a largement de quoi faire vivre cette salle de spectacles, sachant que l’on maintient également cette série qu’on coréalise avec l’E.D.A, ‘Le Haut du Panier’ du dimanche matin, où là, on a du théâtre, de la musique classique, musique du monde, musique ancienne etc. […] Donc voilà pour cette nouvelle occupation de cet espace ! On a aussi décidé de changer de nom pour montrer notre intégration au Théâtre Piccolo […] Donc la prochaine saison va s’appeler le Grand 8 […] Le Grand 8 cela donnait l’idée de l’élan, du mouvement et de quelque chose qui allait bouger […] Ce lieu du Théâtre Piccolo, il faut savoir qu’il est assez pratique car il faut savoir qu’ici, il y a pas mal de salles tout autour de la salle principale et on va pouvoir y faire des temps de résidence[…] Le théâtre, c’est assez neuf pour nous car c’est la dernière discipline qui est entrée au Conservatoire […] Nous avons d’ailleurs sur notre section théâtre une centaine d’élèves qui sont très actifs et qui produisent beaucoup. Avoir plusieurs salles dont 2 grandes salles et avoir en plus une jolie salle de théâtre et bien ça c’est chouette pour eux. Il y a une nouvelle dynamique qui s’est mise autour d’eux avec un nouvel enseignant qui sera mis en place en septembre pour renforcer Lucie Donet qui va prendre le rôle de Responsable du Département. Ici, pour eux, c’est vraiment le meilleur lieu de représentation afin de diffuser des spectacles de théâtre dans un vrai théâtre. On va développer également, pour les élèves du 3ème cycle théâtre avec un nouveau diplôme à partir de l’année prochaine pour accentuer le côté professionnalisation du théâtre. On vous remercie de pouvoir faire vivre ce lieu et on va se donner les moyens de le faire ! ».

J.P.B