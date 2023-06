« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve », un 21e succès à mettre au crédit des organisateurs

Cela fait maintenant plus de deux décennies que l’opération « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve », quand reviennent les belles journées de juin, offre un merveilleux moment de bonheur à des enfants et à des adultes malades ou en situation de handicap. Et chacun, à commencer par les personnalités présentes au traditionnel final, espère qu’elle va durer encore longtemps. Comme se plait à le répéter Gilles Platret, maire de Chalon, « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve, fait partie du paysage chalonnais ». Même si cela se passe hors-les-murs...



Une pensée pour deux fidèles bénévoles

Cette vingt-et-unième édition a été l’occasion pour la grande famille d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » de se souvenir de deux de ses membres, fidèles parmi les fidèles, qui nous ont quittés il y a peu. Jean Leduc, papa du président de l’association éponyme Benoît Leduc, et qui depuis la création de la manifestation en 2001 répondait toujours présent le jour J. Et l’ami Luis De Almeida, le sympathique collectionneur mercuréen d’Estafettes Renault, qui depuis plusieurs années participait à la manifestation avec son véhicule de gendarmerie et son véhicule Banania, amenant avec lui son entrain et sa bonne humeur.

Quatre-vingts heureux

En ce samedi printanier, voire estival, quelque quatre-vingts jeunes et moins jeunes en situation de handicap, venus de toute la Saône-et-Loire, ont vécu une journée pas comme les autres. En survolant dans un avion Chalon et sa proche région. En naviguant dans un bateau sur le Canal du Centre. Ou encore en circulant dans les rues du canton en quad, moto, side-car, et autres Mustang, Jeep, Mégane... Le sourire qui se lisait sur leur visage, à l’issue de chacun des trois baptêmes, était le meilleur des remerciements à Benoît Leduc et à sa dynamique équipe.

Une journée festive que n’ont pas manqué d’honorer de leur présence notamment Louis Margueritte, député, Marie Mercier, sénatrice, Sébastien Martin, premier vice-président du Conseil départemental président du Grand Chalon, Gilles Platret, conseiller régional maire de Chalon, Elisabeth Roblot, vice-présidente du Conseil départemental, Annie Sassignol, maire de Champforgeuil, Pascal Boulling, maire de Crissey conseiller communautaire délégué à l’aérodrome, Sylvain Dumas, maire de Farges-les-Chalon, Alain Petit, premier adjoint, représentant Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère, et le lieutenant colonel Ronan Cottin, délégué militaire départemental.

Pour que la fête soit encore plus belle, comme chaque année, diverses animations étaient prévues. C’est ainsi que pour la seconde fois était ouverte la boutique de Pompy, le petit ourson en peluche, aux couleurs des pompiers. Pour la seconde fois également la Police Nationale était présente avec deux superbes motos de la brigade motorisée du commissariat de Chalon, tandis que la section aérienne de la Gendarmerie Nationale de Dijon était à nouveau de la partie. Les visiteurs d’un jour pouvaient aussi profiter de maquillages et de jeux géants. Du côté de la halte nautique de Fragnes-La Loyère, le Club Modélisme Naval Châtenoyen faisait découvrir quelques-uns de ses plus beaux bateaux.

Un final de toute beauté

Et, comme toujours, « Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » s’est achevée par le final tant attendu. Un magnifique final avec au programme plusieurs démonstrations. Celle de l’ALAT (Aviation légère de l’Armée de terre), qui a présenté un Caïman NH90 et un Tigre. Celle de la BPIA (Base Pétrolière Inter-Armées) de Chalon, qui a avitaillé les deux hélicoptères de l’ALAT. Celle de Catherine Maunoury, double championne du monde de voltige aérienne, conseillée par Aude Lemordant, triple championne du monde, les deux pilotes étant, faut-il le rappeler, marraines de l’association. Enfin celle des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace, lesquels ont sauté en pyramide avec deux drapeaux tricolores et celui de l’armée de l’Air et de l’Espace. Avant, à leur atterrissage, de présenter les couleurs, tandis que les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Chalon sortaient des fumigènes tricolores et que les pompiers de l’aéroport du Grand Chalon arrosaient le public avec leur lance à incendie.



Gabriel-Henri THEULOT