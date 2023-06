CARNET BLEU - Bienvenue à Nolan et Ethan

Les vrais jumeaux Nolan et Ethan PETITJEAN sont nés le premier juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Ils sont les troisième et quatrième enfant de Kelly et Nicolas PETITJEAN après leurs premiers jumeaux, Ashley et Kylian, 5 ans et demi. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.