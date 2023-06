La Côte d'Or, la Nièvre et l'Yonne en vigilance orange ce lundi

Un nouvel épisode orageux est annoncé sur la partie Nord de la Saône et Loire.

Localement, le passage orageux pourrait s'avérer violent avec des rafales de vent qui dépasseront les moyennes saisonnières. Il s’agit d’une ligne allant du Poitou-Charentes au Centre qui devrait gagner ensuite la Bourgogne et la Champagne. La Saône et Loire est pour le moment en dehors du périmètre de vigilance orange mais tous les départements limitrophes du Nord et de l'Ouest sont concernés.