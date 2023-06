AVIS DE DECES - Madame Mauricette CHATILLON née PERRAUT

FONTAINES



M. Jean-Claude CHATILLON,

son époux ;

Ludovic et Clarisse,

son fils et sa belle-fille ;

Manon, Clara,

ses petites-filles ;

Mme Odette GAUTHERON, sa maman ;

Thierry PERRAUT et Maryse,

Raphaël et Véronique PERRAUT,

ses frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Mauricette CHATILLON

née PERRAUT

survenu le 14 juin 2023 à l'âge de 71 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 26 juin 2023 à 14 heures en l'église de Fontaines

Condoléances sur registre.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne sera à disposition pour recevoir vos dons destinés à l'association France

ALZHEIMER.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.