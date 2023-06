AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude MORANDET

SAINT-RÉMY



Josiane, son épouse ;

Denis et Florence, Bruno

et Nathalie, ses fils

et ses belles-filles ;

Benoît et Johanna, Nicolas et Marie, Nathan et Chloé, Rémi et Camille, Louis et Anne-Thadéa, Margot,

ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

Bernard et Maria, Anne-Marie et Roger, Chantal, Catherine, son frère, ses sœurs et sa belle-sœur ;

ses beaux-frères

et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jean-Claude MORANDET

survenu le 14 juin 2023,

à l'âge de 81 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 23 juin 2023, à 10 heures, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.