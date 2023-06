Fête de la Musique : informations aux riverains

Pour qu'elles se déroulent en toute sécurité :

➤ la Rue Saint-Alexandre sera fermée à la circulation depuis la Rue Émiland Gauthey de 16 heures à 23 heures 30; le stationnement sera interdit entre la Rue Desserte et la Rue de la Citadelle entre 14 heures et 23 heures 30,

➤ la Rue Baudelaire sera fermée de 14 heures à 1 heure et le stationnement interdit de 12 heures à 1 heure ,

➤ la Rue Boichot sera ferméeà la circulation depuis la Place de l'Hôtel-de-Ville, de 14 heures du mardi 20 juin (6 heures) au jeudi 22 juin (17 heures); elle sera mise en impasse depuis la Rue de Thiard; le stationnement sera interdit du lundi 19 juin (19 heures) au jeudi 22 juin (17 heures),

➤ la Place de l'Hôtel-de-Ville sera fermée à la circulation de 14 heures à 2 heure,

➤ la Rue Fructidor sera mise en impasse de 14 heures à 2 heures; l'accès au parc de stationnement souterrain se fera par la Rue de Lyon,

➤ de 19 heures à 1 heure, le centre-ville piétons sera sécurisé et la circulation sera interdite,

➤ la Rue Saint-Georges sera barrée de 19 heures à 2 heures au droit de son N°11; les riverains ainsi enclavés pourront utiliser la déviation par la Rue des Tonneliers, la Rue du Jeu-de-Paume, la Rue Saint-Antoine, la Place Ponthus-de-Thiard, la Rue de Thiard et la Rue du Général Leclerc,

➤ la Rue de Strasbourg sera interdite à la circulation de 19 heures à 2 heures.

La Ville vous remercie pour votre compréhension.