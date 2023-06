Retour sur la séance plénière du 8ème Conseil municipal des enfants

Cette séance plénière était présidée par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et son adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Valérie Maurer.

À cette occasion, les membres du CME présents ont rendu compte de leur travail accompli durant leur mandat. Issus de toutes les écoles primaires publiques et privées de la Ville de Niépce, les membres du CME étaient répartis en quatre groupes :

Groupe «Culture» : Apolline et Emma Luna

Groupe «Sport Handicap» : Tidjane, Rayssen, Vitali, Jamison, Zaina et Isra

Groupe «Espaces Verts» : Adelphe, Zeinabou et Suzanne

Groupe «Bibliothèque» : Simon, Khalil, André, Shahid, Abdel Rahmen, Sara et Yénis

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati