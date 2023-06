AUTO-ECOLE SAINT-COSME - "Il est important de rappeler aux familles qu'elles ont jusqu'au 4 juillet pour déposer leurs dossiers"

La question de l'auto-école Saint-Cosme est un sujet que Lionel Delahoche, patron de CER Chalon, connaît plutôt bien pour s'être positionné dessus en faisant deux offres de reprise. "Des offres refusées par le liquidateur mais peu importe". Le sujet qui nécessite une prise de parole pour le patron d'auto-école chalonnais, "c'est que je lis et j'entends. Il est important que les familles qui ont déboursé des sommes dans les permis de leurs enfants soient au courant".

"Vous avez jusqu'au 4 juillet pour déposer votre dossier chez le liquidateur de l'entreprise !".

C'est une date fixée par la loi qui fait que si les familles veulent entretenir l'espoir de récupérer quelque chose, elles doivent en passer par là. "Il est important de rétablir la vérité sur ce sujet" peste Lionel Delahoche, qui s'agace de voir que toutes les familles n'ont pas été informées comme il se devait. "On parle d'une quarantaine de dossiers. Pour ce que j'en sais, on dépassait la centaine. Et le différentiel n'a pas eu le temps de passer le permis entre temps. On a le sentiment de clients laissés à l'abandon. Aucune solution n'a été proposée ni pour récupérer les dossiers ni pour accompagner les familles".

"On propose de les accompagner"

Même si Lionel Delahoche n'est pas un philanthrope non plus, la démarche du professionnel vis à vis des familles mérite d'être mise en avant, au regard des commentaires qu'on peut lire ici ou là sur les réseaux sociaux. "La première chose est de déposer un dossier sur le site internet de BTSG, le liquidateur, afin que votre dossier soit inscrit, pour espérer éventuellement récupérer quelque chose". Il est opportun de préciser que la probabilité est faible mais toujours plus élevée que de ne rien faire.

Parallèlement, les familles désireuses d'être accompagnée dans le transfert des dossiers, Lionel Delahoche les invite à se rapprocher du côté de la Place de Beaune à Chalon.

Laurent Guillaumé