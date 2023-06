La commune de Fontaines crée une "mare sèche" de retenue des eaux de pluie en cas d’orages violents.

Pour mémoire, le 4 novembre 2014, les eaux du versant Est de la colline s’étaient déversées dans Fontaines en passant principalement par les prés, gonflant ainsi les fossés et par conséquent les ruisseaux de la Grande rue qui avaient débordés, inondant le carrefour de la rue des Maréchaux et de la rue principale de la commune. Les élus ont analysé les inondations et prennent des mesures.

La municipalité engage une réflexion sur ce problème avec le Grand Chalon dans le cadre de la lutte contre les inondations et en 2019, une étude est menée, étude confortée par le cabinet R2S. La machine est lancée, évaluation des coûts, moyens de financement, consultation, appels d’ordres pour la réalisation…

C’est sur un terrain privé que les travaux de conception de cette "mare sèche" ont débuté début juin. Cette "mare sèche", sèche car en temps normal il n’y aura pas d’eau, va retenir la quantité importante d’eau en cas d’orages violents. Elle servira de tampon régulateur pour laisser le temps aux ruisseaux qui traversent la commune d’absorber cette quantité d’eau et ainsi éviter les inondations du centre bourg.

Les travaux sont réalisés par l’entreprise de TP Pelichet de Blanzy. Toute la terre végétale a été retirée et stockée pour être ensuite remise en place après le décaissage en pente douce de la terre glaise jusqu’à obtenir un volume de 8 000 m3 de terrassement sur une surface de 15 000 m2. « Une fois la "mare sèche" réalisée, autour de fin juillet, tout sera ensemencé pour permettre de nouveau le pâturage. » a assuré Jean-Claude Bos premier adjoint de Fontaines.

Le montant global des travaux s’élève à 140 000 € dont une partie est subventionnée à hauteur de 37% par le Grand Chalon et 25% par le département.

C.Cléaux