Kermesse de l’école primaire de Lans : le retour en images avec Info Chalon

Malgré de fortes chaleurs, les lanniaux ont été au rendez-vous pour ce moment traditionnel qui clôt l’année scolaire de leurs enfants.

Une fois de plus, l’amicale des parents d’élèves Terence Ridout n’avait pas fait les choses à moitié pour rendre ce rendez-vous festif et convivial !

Ce sont pas moins d’une quinzaine de bénévoles qui ont œuvré à l’organisation et à la gestion de cette journée.

Au programme : buvette, château gonflable, tombola, jeux traditionnels, balade à poney, maquillage et cirque. Ces deux derniers stands étaient tenus par un prestataire extérieur à l’association : « Le petit Arlequin » à Simandre.

Les institutrices avaient, quant à elles, préparé un beau spectacle avec leur élèves.

Chacun des petits lanniaux a pu chanter avec sa classe et à la fin, toute l’école a dansé un flashmob « endiablé » sous l’œil fier et amusé des nombreux parents, grands-parents ou encore frères et sœurs venus admirer cette belle représentation.

Une manifestation encore plus que réussie pour l’amicale Térence Ridout qui œuvre depuis plus de 10 ans à faire vivre l’école communale et à financer de nombreuses sorties scolaires pour leurs élèves.

Les membres de l'association tiennent à remercier chaleureusement les parents et amis qui les rejoignent spontanément lors de leurs manifestations, la municipalité de Lans et les employés communaux ainsi que Le Grand Chalon pour son soutien logistique.

Enfin , l’association souhaite dire un grand merci à la générosité des commerçants et artisans locaux pour leur participation à leur tombola :

Amandine Cerrone.