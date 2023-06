Tennis Club la Thaliette : clap de fin pour le tournoi annuel interne « SEI Bourgogne »

Ce tournoi, organisé pour la première fois en partenariat avec l’entreprise SEI Bourgogne* a réuni près de 40 participants.

En effet, ce sont 62 matchs qui ont eu lieu sur les terrains ouverts de Virey-le-Grand et Fragnes-la-Loyère ainsi qu’au sein de la salle de tennis couvert appartenant au Grand Chalon.

Ce samedi à 18h30, le président du club, Christophe Ramillon, avait donc invité l’ensemble des participants et leurs familles à assister aux remises de prix du tournoi.

Monsieur le Maire de Fragnes-la-Loyère, Alain Gaudray avait également fait le déplacement.

Les deux maires des autres communes du club, Michel Lefer et Guillaume Thiébaud, étaient excusés.

Cette cérémonie a démarré par quelques mots du président qui s’est dit « fier de ce que le club a accompli en un an ».

En effet, le tennis club La Thaliette c’est 117 licenciés dont 50 jeunes appartenant à l’école de tennis.

Christophe Ramillon a ensuite remercié l’ensemble des trois municipalités pour leur soutien mais aussi tous les sponsors et partenaires.

Alain Gaudray a ensuite souhaité saluer la réussite de ce club inter-communal qui prouve que « tout seul on va vite mais ensemble on va plus loin ! ».

C’est enfin Bernard Minier, vice-président du club et organisateur du tournoi, qui a pris la parole pour remercier l’ensemble des participants du tournoi pour le bon déroulement de ce dernier : « Je suis plus que satisfait » a t-il conclu.





Voici les résultats finaux du tournoi qui s’est donc déroulé du 15 mars au 17 juin :

Vainqueur simple Dames : Annick Piot

Vainqueur simple Messieurs : Matteo Chiari

Vainqueur double Dames : Maguy Chiari et Mathilde Peronet

Messieurs : Francois Chiari et Matteo Chiari

Après avoir remis les récompenses aux lauréats du jour, Christophe Ramillon a enfin souhaité remercier les jeunes du club pour leur présence : « Nous sommes fiers de vous et de votre beau potentiel et ferons notre maximum pour vous garder au sein du club et vous élever à votre meilleur niveau ».

La soirée s’est poursuivie par un apéritif autour du verre de l’amitié dans une ambiance familiale et festive comme à l’accoutumée au sein du Tennis club La Thaliette.

Amandine Cerrone.

*SEI, Société d'Etudes pour l'Industrie, est un bureau d'études performant avec une équipe réactive, au service de l'industrie depuis 1986.