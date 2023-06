Ambiance festive à l'Apéritif des associations de Chalon-sur-Saône

Mardi 20 juin, une centaine de bénévoles des associations chalonnaises se sont retrouvés à l'Espace Jean Zay. Plus de détails avec Info Chalon.

Sur les plus de 2500 associations créées à Chalon-sur-Saône, la Ville n'en connait qu'à peu près 1000.

Une bonne centaine de bénévoles des associations de Chalon-sur-Saône se sont retrouvés ce mardi 20 juin, 18 heures, à la Maison des Associations Espace Jean Zay pour l'Apérifif des associations, un événement organisé par la Ville et la Jeune Chambre Économique de Chalon-sur-Saône.

L'occasion pour le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de rappeler que «le rôle fondamental» des associations, «acteurs essentiels à la vie de notre société», et «un des piliers de notre vie démocratique, sociale et culturelle».

Au cours de son discours, le maire a présenté Dorian Krys, 16 ans, un lycéen en Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC) au lycée polyvalent Niépce-Balleure et fondateur d'une junior association créée en 2019 avant de devenir une association de loi 1901 cette année.

Le jeune homme, magicien à ses heures perdues, aimerait organiser un festival les 3 et 4 mai 2024 afin de récolter des fonds pour l'association Écoute et soutien, au profit du service pédiatrique du centre hospitalier William-Morey de Chalon-sur-Saône.

Comme une nécessaire remise en cause de quelques idées reçues selon lesquelles les jeunes ne seraient pas solidaires, cette initiative est à saluer et à soutenir.

Une occasion pour nombre de bénévoles de se rencontrer dans une ambiance festive et pour d'autres de faire connaître leurs associations.

Un apéritif animé en musique par Gen&Zic (pour Génétique et musique). Fondée par Sébastien Bey, cette association organisent des concerts au profit de la recherche médicale et lutte contre le diabète, l'obésité et la glycogénose de type 1, aussi appelée maladie de Von Gierke, une maladie métabolique rare caractérisée par des graves hypoglycémies, liée à la déficience de l'unité catalytique de la glucose-6 phosphatase (G6Pase).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati