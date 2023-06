Christine, Nicole, Virginie et Catherine se sont qualifiées aux championnats fédéraux de lyonnaise qui se sont déroulés à Cluny.

Plus de 250 joueurs et joueuses au boulodrome de Cluny ce week-end.

Ce week-end avait lieu à Cluny le concours Fédéral pour qualifier les quadrettes masculines et les triplettes féminines pour le Championnat de France.

Lors de ce championnat, l’équipe féminine du secteur 2 composée de Virginie Prudon et Christine Chevaux licenciées à la Boule St Jean de Chalon, Nicole Lepeu à l’Amicale Boule des Charreaux et Catherine Caillot à la Boule du Creusot, a brillé, sur les terrains clunisois, face à de rudes équipes prêtes, elles aussi, à vouloir remporter ce championnat.

Après 2 poules en triplette gagnées le matin, l’équipe remporte les 2 autres avec un score de 13/3 en finale contre l’équipe de St Christophe en Brionnais.

L’équipe mixte Catherine, Virginie, Nicole et Christine a tiré son épingle du jeu et s’est qualifiée pour les championnats de France qui se découleront à Puy en Velay les 21,22, 23 juillet 2023.

Trois ex-championnes de France étaient sur le terrain pour ce championnat fédéral à Cluny pour représenter le secteur 2 de ce sport.

Pour mémoire, déjà en 2004, Nicole Lepeu et Catherine Caillot étaient championnes de France à Aurillac, et en 2014, Nicole LEPEU et Virginie Prudon décrochaient le titre de championnes de France à Talant.

Bravo à l’équipe féminine qui défend avec brio le secteur 2 boule lyonnaise. Elles posent avec Jonathan Disson secrétaire du comité de Saône et Loire.

C.Cléaux