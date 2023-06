Patrick Molinoz, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, élu président de commission au Comité européen des Régions

Patrick Molinoz a ainsi été placé à la tête de l’une des six commissions du Comité européen des régions (CdR), instance consultative créée par l'UE pour s'assurer que les collectivités territoriales participent au processus décisionnel de l'UE.

Patrick Molinoz pilotera ainsi les travaux sur des questions telles que le rôle des villes et des régions dans l'avenir institutionnel de l'UE, le soutien à la reconstruction des villes ukrainiennes ou encore l'intégration des migrants.

Il a déclaré : « Ce poste est un honneur et une énorme responsabilité. En tant que président de la commission CIVEX, il m'appartiendra en effet de diriger le travail politique des villes et régions de l'UE sur quelques-uns des principaux défis auxquels l'Union européenne est confrontée : comment renforcer la démocratie locale ? Comment améliorer la perception et la compréhension de l'UE par les citoyens ? Comment venir en aide à l’Ukraine ? Comment renforcer des relations de travail entre régions et villes au sein de l'UE et avec les régions et villes voisines de l'UE ? ».

La Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement impliquée au plan européen où elle défend les intérêts des acteurs de son territoire. Elle entretient des relations étroites et fructueuses avec d’autres régions de l’UE, principalement la Rhénanie-Palatinat (Allemagne), la Bohême centrale (République Tchèque) et Opole (Pologne). Elle bénéficie des financements des fonds de développement régional et de cohésion de l'UE, de la politique agricole commune et du programme européen de recherche et d'innovation Horizon. Elle coopère avec les régions suisses voisines par le biais du programme Interreg France-Suisse dans des domaines tels que la santé, la technologie numérique et la fabrication de pointe.

Membre du Comité des Régions depuis février 2022, Patrick Molinoz siège dans deux commissions : celle en charge de la politique de cohésion (COTER) et celle en charge de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX). Il est aussi membre de l’Assemblé régionale et locale euro-méditerranée (ARLEM), créée par le Comité européen des Régions pour apporter une perspective de gouvernement local aux travaux de l'Union de la Méditerranée. Il est également membre du groupe de travail sur l’Ukraine. Enfin, il a rejoint un groupement informel de membres du CdR axé sur l'industrie automobiles (Alliance des Régions Automobiles). L'industrie automobile est le premier employeur de Bourgogne-Franche-Comté – notamment sur le site PSA Peugeot Citroën de Sochaux – et une importante source d'investissements étrangers pour le territoire.