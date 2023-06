La salle du Bicentenaire de Fragnes La Loyère a accueilli la 4ème rencontre des associations patrimoniales du Grand Chalon.

Samedi 10 juin 2023, c’était la 4ème rencontre des associations patrimoniales du Grand Chalon à la salle du bicentenaire de Fragnes La Loyère.

Une quinzaine d’associations, des mairies, y compris le Grand Chalon, s’étaient retrouvés pour débattre autour d’un même sujet Le patrimoine de pays et quels moyens mettre en œuvre pour promouvoir cet héritage bâti, mobilier, industriel, culturel, artisanal, etc…

Alain Gaudray, maire de Fragnes La Loyère a ouvert la séance par quelques mots de bienvenue adressés aux participants. Il a ensuite cédé la parole à Michel Ravet, président de Saint Rémy patrimoine et initiateur de ces réunions qui a rappelé les différentes réunions faites par le passé, le travail déjà fait d’inventaire et le but de ces rencontres.

Michel Ravet a remercié la municipalité de Fragnes La Loyère d’avoir accueilli ces rencontres patrimoniales et Fontaines Patrimoines avec laquelle ces réunions ont été montées.

Annie-Claude McDonough, présidente de l’association pour la sauvegarde du patrimoine de la commune "A Travers les Prères" a, à son tour, pris la parole pour faire un rappel sur le déroulé de l’après-midi et demander à chacune des personnes présentes de se présenter et d’annoncer leur commune.

Dans les participants, on pouvait noter la présence d’Isabelle Prost responsable de l’Office de tourisme du GC, d’Elisabeth Gilbert de la Fondation du Patrimoine, de Catherine Girard maire de Sampigny les Maranges et conseillère déléguée au GC.

Madame Girard est revenue sur le rôle du Grand Chalon, la commission d’attractivité du territoire, la commission thématique « patrimoine ». Un questionnement sur les différents aspects du patrimoine, public, privé, sur les questionnements des maires face aux problématiques de restauration et d’entretien de ce patrimoine. Elle a voulu montrer, dans son intervention, le rôle déterminant du Grand Chalon sur cette thématique qu’est le patrimoine de pays, avant de céder la parole à Christian Bottussi et Michel Bonnot. Les deux fontenois ont été très clairs. Ils souhaitent que tout le monde utilise le même langage, dispose d’une base de données où chacun s’y retrouve, contenant l’essentiel, et surtout une prise de conscience collective, mairie, associations, population, état.

Il faut passer à l’action, « l’enjeu de leur entretien, de leur restauration et de leur valorisation, est de conserver ces « témoins patrimoniaux » et, après en avoir établi l’inventaire, de les utiliser comme outils d’attractivité territoriale, dans une perspective touristique, et donc économique » a précisé Michel Bonnot.

Il conclura par ces mots : « Le Pays Chalonnais, ce n’est pas seulement de la vigne ou un terroir d’exception ; ce ne sont pas seulement quelques châteaux ou églises remarquables. C’est toute une somme de calvaires, d’oratoires, d’églises et de chapelles de campagne, de fontaines, de lavoirs, d’abreuvoirs, de murs de pierre sèche, d’anciens savoir-faire ouvriers ou paysans, etc… C’est ce patrimoine qu’il convient de considérer comme une richesse et non comme une charge. En faire l’inventaire, c’est donc prendre la mesure de cette richesse, avant de la faire fructifier.»

Isabelle Prost de OT et Catherine Girard du GC ont rappelé le rôle dans l’aide que les deux instances peuvent apporter au niveau technique et informatique. Madame Girard est bien consciente que les communes ont, depuis longtemps, dressé un inventaire de leur patrimoine et qu’il faut faire évoluer les échanges entre les associations, les mairies qui n’ont pas d’associations patrimoniales en créant des passerelles (Facebook, sites…).

Les participants attendent non pas de refaire ce qui a déjà été fait mais de passer à l’étape suivante et peut être de faire des séances de formation pour avancer dans la valorisation des patrimoines de pays, dans la mise à jour des inventaires…

Madame Gilbert de la Fondation du Patrimoine a répondu sur un sujet important, celui de se faire connaitre. Elle a suggéré aux associations de se faire connaitre par les sites comme "Route 71", la "FAPPAH" et bien sûr la Fondation.

Le patrimoine est un vaste sujet qui va continuellement occuper l’humain en sachant que ce qui se fait aujourd’hui sera le patrimoine de demain.

C.Cléaux