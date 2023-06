L'Ouest de la Bourgogne placé en vigilance orange aux orages

Nouvel épisode de vigilance déclenché pour l'Ouest de la Bourgogne, à savoir la Nièvre et l'Yonne.

En ce qui concerne la Saône et Loire, c'est la vigilance jaune qui est de rigueur mais les départements de l'Yonne et de la Nièvre sont classés en orange à compter de 21h ce mercredi soir. Le nouvel épisode orageux devrait associer vents violents et forte pluviométrie. En ce qui concerne le secteur, il est recommandé de ranger ce qui peut l'être compte tenu que les rafales de vent ne sont pas exclues cette nuit.