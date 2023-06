Le Rotary Chalon Saint Vincent fait un don de 5 000 euros à l’association LouXis

Louis est un jeune San-Rémois de 10 ans, qui est atteint du syndrome de l’X fragile. Une maladie génétique rare et héréditaire, deuxième cause de déficience intellectuelle après la trisomie 21. En mars 2018 ses parents Céline et Benoît Leduc ont créé une association, LouXis, dont l’objectif premier est de financer les soins que nécessite l’état de santé de leur fils, et qui, pour la plupart, ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale.



Depuis 2015 le rotary-club Chalon Saint-Vincent organise son salon « Vins Plaisirs » et cette année la vente des verres de dégustation se déroulait au profit de l’association LouXis.

Ce jeudi 15 juin, en présence de Florence Grosso, présidente du club service chalonnais, Christian Verchère, responsable de la commission d’organisation de « Vins Plaisirs » a ainsi remis deux chèques de 2 500 € chacun à Céline Leduc, présidente de LouXis. L’un, dont le montant correspond au bénéfice réalisé dans le cadre de la vente des verres de dégustation. L’autre, qui représente la somme abondée à cette occasion par le district 1750 du Rotary International. Le don le plus important de ces dix dernières années.

Un événement majeur

Auparavant, Christian Verchère n’avait pas manqué de rappeler que « Vins Plaisirs » était l’un des événements majeurs du Rotary Chalon Saint-Vincent et qu’il permettait d’aider une association de la région s’occupant d’enfants malades ayant besoin de soins importants. Christian Verchère avait également souligné que l’association présidée par Céline Leduc avait participé activement au salon, qui s’est tenu les 11 et 12 mars dernier à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal.

Louis progresse à grand pas

Après avoir remercié chaleureusement le Rotary pour son aide précieuse, Céline Leduc, qui ne s’attendait pas à recevoir pareille somme, a donné des nouvelles encourageantes de son fils. Louis progresse à grand pas. « Lorsque la maladie a été diagnostiquée, les médecins nous ont alors dit : si votre fils ne parle pas à 8 ans, il ne parlera jamais. Or, aujourd’hui, à l’aide d’une tablette équipée d’un logiciel spécifique, Louis s’exprime. Il est passé de 30 à 150 mots. Il est accueilli depuis trois mois à l’IME Georges-Fauconnet, à Virey-le-Grand, et ses progrès sont évidents. Il a besoin d’une orthophoniste et d’un psychologue pour gérer ses émotions. L’équithérapie, pratiquée à l’écurie Boï, à Ouroux-sur-Saône, l’aide aussi dans la gestion de ses émotions et facilite sa concentration » a confié avec émotion Céline Leduc.



Gabriel-Henri THEULOT