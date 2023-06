Un succès en demi-teinte pour la 31ème édition de la brocante du CCAS de Châtenoy-en-Bresse

Et on peut dire que le public a été au rendez-vous puisqu’il y avait même la queue pour acheter son ticket d’entrée. (1€ par adulte au profit du CCAS)

Sur la journée, ce sont 2518 entrées qui ont été vendues ce dimanche.

Malheureusement, les organisateurs déplorent une attitude attristante de certains concitoyens qui ont « coupé » les barrières ou encore enjamber les buissons pour ne pas s’acquitter de l’euro demandé pour l’entrée.

« C’est d’autant plus navrant quand on sait que l’ensemble des profits de cette journée serviront au profit de l’action sociale de la commune » a confié Joëlle Schwob, maire de la commune, à Info Chalon.

Ce sont plus de 132 exposants qui ont investi les 1152 mètres de cheminement du parc dès 5h du matin ce dimanche.

Le CCAS avait également prévu une offre de restauration avec une buvette sous la belle halle du parc et un camion à pizzas.

Au total, ce sont 33 bénévoles qui ont œuvré à la bonne organisation de cette journée, de l’arrivée des exposants à 5h jusqu’au rangement le soir.

Malheureusement, une fois de plus, l’incivilité de certains est venue gâcher ce bel événement.

En effet, certains exposants n’ont pas pris la peine de ramener les objets qu’ils n’avaient pas réussi à vendre :

« Nous sommes vraiment en colère et désappointés par ce type de comportement, sachant que j’étais moi-même passée vers chacun des exposants afin de leur rappeler de bien recycler les objets qu’ils ne voulaient pas ramener. Au final, c’est une remorque entière de tracteur que la municipalité a dû emmener à ses frais à la déchèterie » a déploré Madame le Maire avant d’ajouter : « Je pense que nous ferons payer le mètre linéaire pour les futures éditions ».

Cette brocante a aussi été l’occasion pour les organisateurs de mettre en avant les services du Grand Chalon.

En effet, Madame le Maire avait sollicité la présence du Grand Chalon qui a participé à cette journée avec deux stands et d’offrir la possibilité aux chatenoyens et leurs voisins de se rendre compte des services proposés au public par la communauté d’agglomérations.

Le premier était tenu par Ismaël, contrôleur vérificateur, venu promouvoir le réseau de mobilités douces notamment avec l’offre de vélos urbains ou encore celle des cyclo debout.

Pour plus d’infos sur le réseau VéloZoom, rendez-vous ici.

Le second stand était quant à lui tenu par Miguel, employé au sein du service des relations avec le public de l’espace des arts, qui était venu à bord de son vélo cargo afin de promouvoir la nouvelle saison 2023/2024.

« Le but aussi c’est de ramener le domaine des arts dans les petits villages » a déclaré Miguel avant d’ajouter que « les tarifs jeunes n’ont pas été augmentés cette année afin de permettre aussi aux jeunes d’avoir accès à la culture ».

Pour visualiser toute la programmation culturelle de l’espace des arts, rendez-vous ici.

Cette manifestation a tout de même permis de récolter de beaux bénéfices au profit de l’action sociale de Châtenoy-en-Bresse et exposants et brocanteurs ont pu vendre et chiner de beaux objets pour cette 31ème brocante chatenoyenne.

Amandine Cerrone.