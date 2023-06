Jeudi c'était job dating au lycée Émiland Gauthey

Un après-midi plein d'opportunités pour 17 futurs bacheliers qui entreront en BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC). Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 22 juin, Site de l'Ancien Collège, les candidats avaient la possibilité de rencontrer des représentants de 6 sociétés, 4 de Chalon-sur-Saône (Coop Habitat, ABC COM, Rubix et Actalaw) et 2 d'autres villes de Saône-et-Loire (So Bag de Blanzy et Groupcorner de Cluny), de de 13 heures 30 à 17 heures 30.

En outre, ils avaient également accès à 12 offres d'emplois d'entreprises non présentes (Doras, Comdata, RCI Louhans, Citroën Groupe Bernard, ...).

Organisée avec le soutien des élèves de 1ère année BTS NDRC, cette opération job dating a lieu chaque année au mois de juin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati