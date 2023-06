Les écoliers de Romain Rolland «fiers» de leur fresque

Imaginée durant l'année scolaire 2020-2021 par les élèves de CP à CM2 de cette école située au cœur du quartier des Aubépins, cette fresque a été réalisée cette année par des CM1 et CM2, avec le précieux concours de l'artiste Snare. Plus de détails avec Info Chalon.

Le jeudi 22 juin 2023, 16 heures 45, a eu lieu l'inauguration de la fresque conçue par des élèves de CM1 et CM2 sur un des murs de l'école Romain Rolland. Les parents des enfants et le corps enseignant ont ainsi pu salué le travail réalisé avec d'un artiste intervenant, Snare, Jul Bonnardin de son vrai nom.

Une fresque qui a été imaginée durant l'année scolaire 2020-2021 par les élèves de CP à CM2 de l'école, avec le concours de bénévoles de la Maison de quartier des Aubépins.

Et ce, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de sa conseillère déléguée aux acctions en direction des jeunes, Isabel Paulo, son conseiller chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff, sa conseillère déléguée à l'animation commerciale, Véronique Avon, et la conseillère départementale Françoise Vaillant.

Prochaine étape, l'autre mur de l'école.

Une inauguration qui s'est terminée par un verre de l'amitié sous le préau de l'école.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati