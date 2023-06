Du sport pour tous au centre de La Croix Rouge Boucicaut à Chalon

Après un AVC, un accident cardiaque, une maladie pneumologie, le centre de la Croix-Rouge Marguerite BOUCICAUT soigne les personnes et les prépare au retour à domicile. La récupération ou l’amélioration des capacités physiques et cognitives passe en grande partie par des activités physiques adaptées. Nous encourageons les patients à intégrer le sport dans leur vie quotidienne. La pratique l’activité physique permet à chacun de maintenir une bonne santé et un bon moral, de garder une vie sociale. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il y a des possibilités d’activités sportives pour tout un chacun : en fauteuil, en béquilles, avec un faible souffle ou hémiplégique…

Pierre-Alain BOUVET, ancien patient de neurologie du centre, est venu apporter un témoignage émouvant et encourageant dans un discours. « Il n’y a personne sur cette terre qui n’ait son fardeau à porter. Voir les signes de la vie comme négatifs nous fait voir la vie d’un mauvais œil. En travaillant sur ses besoins, sur qui on est, sur ce qu’on veut et surtout sur notre réelle nature, presque tout le monde peut retrouver le chemin. ». En effet, Pierre-Alain, grâce à un long travail avec des professionnels, une grande volonté et des chaussures adaptées, a retrouvé non seulement la marche mais a découvert le football « malmarchant » qu’il pratique régulièrement.

Les patients, le personnel et quelques visiteurs ont pu vérifier l’attrait du sport adapté lors de l’après-midi découverte du 22 juin dans le centre de rééducation. Marie–Lou HUGUENIN, chargée de mission du comité Handisport 71 a réuni plusieurs clubs : tennis fauteuil de Dracy-le-fort, l’académie du foot, escrime fauteuil, Elan basket fauteuil. Les enseignants en Activité Physique Adaptée du centre ont animé un atelier Boccia (pétanque adaptée à la pratique en fauteuil roulant) et des initiations au tir laser et au tennis de table fauteuil. Des bénévoles Croix-Rouge ont aidé à l’installation et accompagné les patients entre les différentes salles d’activités.

Le comité Handisport accompagne la création de clubs handisports ou de sections sport adapté de clubs existants. La diversité des activés a montré qu’avec du matériel adapté, il est possible de continuer à taquiner la raquette, faire des parties de foot, du tir à la carabine ou encore du sabre laser. La créativité et la convivialité sont de mises dans ces partages entre valides et moins valides. Tester les fauteuils permet aussi aux valides de se rendre compte de la technique nécessaire à ces sports paralympiques ! Les sportifs du jour ont apprécié la diversité des activités, la bonne humeur des bénévoles et les pâtisseries préparées par les patient et les ergothérapeutes.



SMR Marguerite Boucicaut : https://www.croix-rouge.fr/soins-de-suite-et-de-readaptation-marguerite-boucicaut

Comité handisport 71 : https://comitehandisport71.fr/