Retour sur la 15e Soirée des Trophées de la Formation Professionnelle du Rotary Chalon Saint Vincent

A l’initiative de deux chefs d’entreprise de Chalon et de sa région, membres du club service, et qui souhaitait mettre en avant des jeunes ayant choisi la voie professionnelle et ayant particulièrement bien réussi dans cette voie.

Quatorze lauréats

Cette année, quatorze jeunes, neuf garçons et cinq filles, ont été récompensés. Deux de plus que lors des éditions précédentes. Le LEGTA de Fontaines et le CFA Horticulture et Paysage de Saint-Marcel ayant rejoint les six établissements habituels, à savoir le CFAI 21-71 (Centre de formation d’apprentis de l’industrie de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, le CIFA Jean-Lameloise, le lycée polyvalent Niépce-Balleure, le lycée professionnel des Métiers Jeannette Guyot et le lycée polyvalent Emiland Gauthey.

La Soirée des Trophées de la Formation Professionnelle s’est à nouveau déroulée dans le cadre solennel du grand amphithéâtre du Médiapôle (voir notre précédent article). En présence de Louis Margueritte, député, Sébastien Martin, 1er vice-président du Conseil départemental et président du Grand Chalon, Gilles Platret, conseiller régional maire de Chalon, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, Jean-Marie Schmitt et Miloude Si-Mohammed, inspecteurs de l’Enseignement Technique en charge des Sciences et Techniques Industrielles, et Natacha Faraga, inspectrice de l’Enseignement Technique en charge de l’Economie-Gestion.

Une voie de l’excellence

Conviées à prendre la parole, les personnalités invitées n’ont pas manqué de souligner que la voie professionnelle était également une voie d’excellence. Et ce ne sont pas Marin Moreau et Jérémy Barbery qui diront le contraire. Les deux lauréats du CIFA Jean Lameloise ne se sont-ils pas illustrés au concours des jeunes bouchers du récent Salon de l’Agriculture et aux sélections régionales des Worldskills 2023, qui auront lieu à Lyon du 14 au 16 septembre prochains.

Gabriel-Henri THEULOT