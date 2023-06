Pour l’occasion, Monsieur le Maire, Gilles Desbois, était accompagné de son adjointe Annie Marchand, responsable du fleurissement de la commune ainsi que des 7 bénévoles qui œuvrent à ses côtés à l’embellissement de leur village tout au long de l’année.

Comme chaque année, la Mission Tourisme du Département de Saône et Loire organise des visites dans les communes qui se sont inscrites au label.

Ce sont donc 48 communes du département qui ont été visitées ou le seront d’ici le 11 juillet par le jury.

Le label « Villes et Villages Fleuris » encourage les communes à végétaliser l’espace public, préserver les ressources naturelles et la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur et développer l’attractivité touristique, résidentielle et commerçante tout en s’adaptant aux défis actuels et futurs de notre environnement.

Ce jeudi matin, ce sont donc Eric Lavault, responsable des Espaces Verts à la ville d’Autun, Gérard Content, conseiller municipal à Étang-sur-Arroux, Sébastien Molard, responsable du service propreté urbaine à la ville de Mâcon et Nathalie Bonnetain, chargée du label « Villes et Villages Fleuris » et chargée de mission tourisme au département de Saône et Loire, qui ont sillonné les routes pour venir à la rencontre des Lanniaux.

Ces derniers ont alors proposé à leurs hôtes un itinéraire de visite en commençant par les silhouettes en bois surplombant des plantations de fleurs devant la mairie.

« Cette année, nous avons souhaité mettre à l’honneur la danse puisque nous recevons le festival Danses sur Saône le 14 juillet prochain » a expliqué Annie Marchand au jury.

Une réalisation qui a semble-t-il beaucoup plu au jury, emballé tant par la réalisation des silhouettes en bois que par la plantation de fleurs accordées.

Ensuite, les lanniaux ont emmené le jury à l’entrée de la commune pour leur montrer les récentes plantations d’arbres fleuris et fruitiers, ils ont ensuite continué par les massifs de la rue des ormeaux et du quart du bois pour terminer par celui de la rue de la farge.

Le jury a enfin demandé à visiter l’étang ainsi que les différentes cuves de réserve d’eau.

L’occasion pour toute l’équipe de Lans de montrer le fruit de nombreuses heures de travail acharnées tout au long de l’année : plantation, décoration à thème, désherbage… Etc.

Place maintenant à l’attente puisque la cérémonie de remise des prix aura lieu le 3 février 2024 à Châtenoy-le-Royal.

Amandine Cerrone.