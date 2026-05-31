Saint Germain-du-Plain : La journée découverte de la culture japonaise a attiré plus de 1 000 visiteurs au château

Samedi 23 mai, le festival "Une journée au Japon" situé dans les jardins du Château de St Germain a attiré plus de 1000 personnes. En entrée libre, les différents ateliers ont intéressé petits et grands.

Une immersion musicale qui transporte les participants à plus 12 000 km de St Germain le temps d'une journée

A partir de 10h et jusqu'à 19h de nombreux concerts, ateliers et conférences se sont enchaînés pour transporter les visiteurs au pays du soleil levant.

Parmi les invités, un groupe intergénérationnel de musiciens venus spécialement du Sud de la France "Les Pousses du Bamboo Orchestra". Cet orchestre amateur, comprenant une quinzaine de personnes, utilise des percussions japonnaises en pousse de bambou pour créer mélodies rythmées et douces en fonction des morceaux. Dirigé par le compositeur Makoto Yabuki, l'orchestre s'est produit en extérieur pendant plus d'une heure pour le plus grand plaisir des visiteurs malgré la chaleur caniculaire.

Des dégustations et ateliers pour parfaire l'ambiance

Les visiteurs ont pu découvrir et déguster la célèbre boisson alcoolisée japonaise à base de riz : le Saké, des bubble tea et autres spécialités nipones tout en s'exerçant au Jeu de Go avant de s'entraîner aux techniques de combats (arts martiaux) pour terminer la journée en se relaxant grâce à des massages Shiatsu.



En apprendre plus sur la culture japonaise

Plusieurs conférences, une exposition de photographies et de créations ornementales et des ateliers tels que l'apprentissage des dessins "manga", de l'origami et la technique de contage avec théâtre de papier Kamishibaï a sensibilisé d'autant plus les participants à la culture japonaise.