L’association Bois gourmand avait concocté un circuit d’animations pour les enfants des écoles des Prés St Jean. Par petits groupes, ils ont pu :

-jouer avec les bénévoles à des jeux de société sur la faune et la flore,

-déguster des fruits et légumes avec le service Santé Prévention du Grand Chalon,

-fabriquer des têtes de bonhommes en terre avec l’association « les petits débrouillards »,



-décorer un cornouiller tout sec avec de la laine colorée,

-repartir avec un kit de construction d’une « fleur endémique des Prés St Jean » avec le Centre National des Arts de la rue dans le cadre du spectacle « Végétale Vallée »,

-écouter des histoires et chanter des comptines avec le personnel de la Bibliothèque des Prés St Jean et les bénévoles du Bois Gourmand,

-répondre à des questions grâce à un quiz sur la faune et la flore,

-regarder vivre des abeilles grâce à la ruche pédagogique des Apiculteurs sans Frontières

-participer à une chasse aux trésors



Autant dire que la journée fut riche en apprentissages, en moments ludiques, en écoute et en participation.

Le Bois Gourmand remercie tous les partenaires, associations ou structures municipales ou communautaires qui ont accepté d’animer un atelier, la Maison des Associations pour avoir permis le déroulement de cette « Fête des enfants jardiniers » dans les meilleures conditions de sécurité possibles, la Municipalité de Chalon pour ses autorisations et son prêt de matériel.

Le Bois Gourmand remercie particulièrement tous les bénévoles présents sans qui cette journée intense et riche de relations multiples n’aurait pas pu se dérouler.

Merci aussi aux enseignant(e)s des quatre écoles des Prés St Jean de faire confiance au Bois Gourmand du Chalonnais depuis deux ans déjà. Plus de 300 arbres ou arbustes plantés, un espace pour les enfants qui commencent à récolter les premiers fruits et légumes, un terrain qui prendra petit à petit sa forme de forêt jardin comestible et qui permettra de nombreuses animations et de bons moments conviviaux ; c’est certain, le Bois Gourmand du Chalonnais a pris sa vitesse de croisière !