AVIS DE DECES - Madame Martine MOALLIC née BLOYER

CHALON-SUR-SAÔNE - LE BREUIL



Gaël, Armelle,

ses enfants ;

et son gendre Julien,

Bruno, Céline, Aude,

leurs frères et soeurs

et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

Lucette Boyer, sa maman ;

Jean-Yves, son frère ;

Claudine, Valérie, ses soeurs ;

Gil Collin, son frère de coeur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Martine MOALLIC

née BLOYER

survenu à l'âge de 65 ans.

Elle est partie rejoindre,

son époux,

Pierre



Ses obsèques seront célébrées mercredi 28 juin, à 10 heures, en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône.

Fleurs blanches uniquement.

Pour lui rendre hommage vous pouvez porter une touche de blanc dans votre tenue vestimentaire.

Martine repose à la chambre funéraire, 115 Avenue Boucicaut, les visites auront lieu l'après-midi de 14 heures à 19 heures où la famille recevra.

Une urne sera mise à disposition pour recevoir vos dons au profit de la recherche pour le cancer.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.