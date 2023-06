Trop pressée, Myra est née sur l'A6 au niveau de Chalon sur Saône

Myra HOTOU TCHINCHUI est née le 18 juin sur l'aire d'autoroute de la Loyère. Ses parents qui revenaient d'un mariage sur Lyon, roulaient sur l'autoroute pour rentrer chez eux en région parisienne. A la hauteur de Chalon-sur-Saône, le bébé a manifesté son envie de naître, et à peine stationnés à la Loyère, Myra est arrivée...bien avant les pompiers ! Elle est le deuxième enfant après Glenne, 21 mois, d'Elise Flore TCHOUANTE NGAMO et de Christian HOTOU TCHINCHUI. La maman est attachée de recherches et le papa est ingénieur. La petite famille réside à Herblay (95).