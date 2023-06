La FCPE a élu son nouveau conseil d'administration

Daniel et Nadine se sont unis par les liens du mariage en mairie de Saint Rémy.

Fête de la musique dans la cour de l’école Rostand de Châtenoy le Royal avec les élèves de Sandrine et Gilbert Drigon.

Adrien et Coralie se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

La Chapelle-sous-Brancion : Inauguration de la Source du Naiguère et des pompes restaurées

44 kg d’herbe de cannabis dans les palettes de pastèques entre Chalon et Dommartin les Cuiseaux

Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’