DINO-ZOO, une extraordinaire journée au Jurassique

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir rencontrer un jour un dinosaure ? Un vrai ?!

Tout juste rentré dans le parc, le thème est annoncé : un Seismosaurus d’une longueur de cinquante mètres attend le visiteur ! Ce dinosaure unique en France est tellement grand que réaliser une simple photo relève du défi.

Ce n’est pourtant que le début d’une incroyable promenade en forêt peuplée de 80 dinosaures grandeur nature. D’une longueur de 2,5 km, le parcours nous plonge au cœur de la préhistoire animale pour un voyage dans le temps hors du commun. Le parc à thème Franc-Comtois propose un mélange subtil d’animations, d’attractions et de promenades qui se révèlent être la combinaison parfaite pour un moment familial réussi.

Les équipes sur le pont

Les médiateurs scientifiques sillonent le parc afin de pouvoir répondre aux nombreuses questions exigeantes des enfants. Tandis que les opérateurs des 3 attractions nettoient et vérifient rails, châssis et carrosseries, l’équipe espace vert bichonne haies, pelouses et végétaux préhistoriques. La maintenance quant à elle, vérifie quotidiennement l’immense aire de jeux Arbreville. Un été à Dino-Zoo c’est aussi ça : 40 salariés et saisonniers au service des familles toujours plus nombreuses.

« Coup de coeur »

Les animations pédagogiques sous « la Hutte » proposent aux visiteurs : peinture rupestre, allumage du feu rivière aux fossiles ou fouilles paléontologiques. Une ambiance détonante pour éveiller la curiosité des petits comme des grands ! Les enfants pourront notamment apprendre à identifier un dinosaure tel un véritable paléontologue.

Dino-Zoo : un parc à thème ludique et pédagogique

En 1992, Dino-Zoo voit le jour sur les montagnes du Jura avec l’ambition de concilier divertissement et pédagogie dans un écrin naturel exceptionnel. Soit, une promenade de 2,5 km en forme d’aventure où trônent 80 dinosaures d’un réalisme exceptionnel conçus en collaboration avec des scientifiques. Des attractions et animations viennent compléter cette visite hors du temps et ce sont aujourd’hui plus de 134.000 visiteurs qui, chaque année, viennent admirer ces reptiles XXL et apprendre leur histoire. Devenu le plus grand parc à thème de dinosaures en France, Dino-Zoo ne cesse d’évoluer et de proposer des expériences uniques à ses visiteurs comme l’ouverture dans quelques mois de son nouveau restaurantthématisé «Le Jurassique». Actuatité à suivre...