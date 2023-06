Le Tour du Morvan des Sommets, un nouvel itinéraire de randonnée à la découverte des paysages remarquables du Grand Site de France de Bibracte – Morvan des Sommets

140 km sur les chemins autour de l’écrin paysager du Grand Site de France

Accessible à tous les bons marcheurs, le nouvel itinéraire propose aux amateurs de randonnée un sentier d’itinérance de plusieurs jours sur près de 140 km autour des trois principaux sommets du Morvan : le Haut-Folin (901 m), le Préneley (855 m) et le Beuvray (821 m). Au cœur d’un territoire déjà bien pourvu en offre de randonnée et d’activités de pleine nature, ce nouvel itinéraire a la singularité de proposer une exploration en profondeur et en douceur des paysages du Grand Site de France et de son riche patrimoine culturel.



Il permet la découverte du Mont Beuvray, qui fut le berceau de la ville gauloise de Bibracte au 1er siècle avant notre ère et qui abrite aujourd’hui un musée et un site archéologique, du Mont Préneley où l’Yonne prend sa source dans un marais tourbeux à la riche biodiversité et la traversée de 12 communes rurales typiques du Morvan. L’itinéraire propose également différentes variantes à explorer selon les envies et des diverticules pour découvrir des curiosités et des points d'intérêts en chemins.



L’esprit des lieux d’un Grand Site atypique, propice à l’émerveillement et au ressourcement



À l’échelle de l’ensemble des Grands Sites de France, Bibracte – Morvan des Sommets représente un Grand Site atypique, à la fois plutôt confidentiel et présentant un souci permanent d’expérimentation. En plus de constituer l’écrin paysager des deux sites classés de Bibracte - Mont Beuvray et du Mont Préneley – Sources de l’Yonne, le Grand Site est un monde de forêts recouvrant des massifs granitiques, de prairies, de bocages et d’eaux vives, offrant une mosaïque de paysages ruraux typiques et préservés. « L’itinéraire invite à la découverte d’un patrimoine riche et vivant qui exprime la mémoire d’un territoire rural et des manières de l’habiter et l’exploiter par les habitants qui s’y sont succédé depuis des siècles », souligne Alain Millot, chargé de mission activités pleine nature au Parc naturel régional du Morvan.

Les chemins ruraux du Morvan, un paysage en commun et un patrimoine à réveiller

Plus de 1 100 km de chemins ruraux sillonnent les 42 000 hectares du Grand Site de France, comme nous l'apprennent les résultats d'un recensement systématique effectué par le Parc naturel régional du Morvan et l’établissement public de Bibracte. Depuis quelques années, les habitants des 12 communes du territoire sont mobilisés autour d’un projet de revitalisation de ce patrimoine. Des centaines de kilomètres d’arpentage ont permis de recenser les aspects intéressants composant le paysage local en les qualifiant sur une application dédiée ou en les compilant dans des carnets artistiques. Cette démarche permet de mieux connaître ce patrimoine, d'en améliorer la gestion et de préparer sa mise en valeur.

Un projet de tourisme culturel durable et participatif

Partant de ce constat, Bibracte et ses partenaires participent depuis 2021 au programme européen de recherche-action INCULTUM dédié au développement du tourisme culturel en zone rurale. En collaboration avec les représentants des différents secteurs économiques du territoire – tourisme, agriculture, services, culture, etc. - il s'agit de développer et de promouvoir une offre touristique innovante, alliant loisirs de pleine nature, découverte du patrimoine et de la gastronomie et activités culturelles. Comme le souligne Sophie Mobillion, chargée de mission Grand Site de France à Bibracte, « les groupes de travail réunissant les acteurs socio- professionnels du territoire animés dans le cadre de la démarche du label sont des leviers importants pour le développement de cette initiative fédératrice pour l’économie locale. »

En 2022 le prototype de l’itinéraire du Tour du Morvan des Sommets a été co-construit et testé avec des habitants et acteurs du territoire. L’itinéraire sera inauguré auprès du grand public lors du Fantastic Picnic de Bibracte en septembre 2023.



Les informations pratiques sur le circuit « Tour du Morvan des Sommets » :

137 km, 12 communes traversées, 7 étapes d’environ 20 km. A effectuer au départ d’une des 12 communes du territoire, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Difficulté : moyenne



L’itinéraire est consultable et téléchargeable depuis le site :

https://rando.parcdumorvan.org/ qui regroupe plus de 3 000 km de randonnée sur le Parc naturel régional du Morvan. A ce jour, l’itinéraire n’est pas balisé, il passe principalement sur des chemins de randonnée déjà balisés.



Les randonneurs pourront choisir de parcourir l’itinéraire dans son intégralité ou par tronçons, à pied, à vélo et pour certaines parties à cheval.

L’offre touristique locale variée propose des solutions d’hébergements de proximité et de (petite) restauration. Prévoir de réserver pour une randonnée en itinérance. Plus d’informations auprès des offices de tourisme locaux.

Le Grand Site de France est accessible en transport en commun vers les villes portes d’Autun, Etang-sur-Arroux, Luzy, ou Château-Chinon. La gare TGV la plus proche est Le Creusot - Montceau – Montchanin. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris et 2h20 de Lyon. Privilégiez la mobilité douce !

LES TEMPS FORTS DU CIRCUIT

- La visite de sites classés et protégés aux paysages propices au ressourcement : le Mont Beuvray qui fut le berceau d’une ville gauloise importante, Bibracte, au 1er siècle avant notre ère et qui abrite aujourd’hui un musée, vitrine des travaux de fouilles menés dans le cadre du centre archéologique européen ; le Mont Préneley où l’Yonne prend sa source dans un marais tourbeux à la riche biodiversité ; la Cascade de la Dragne ; les Gorges de la Canche, etc.

- La découverte d’un patrimoine rural vivant et inspirant qui prend des formes multiples, au sein des villages et au fil des chemins : sites antiques, églises, châteaux, moulins, lavoirs, murets de pierre sèche... mais aussi infrastructures du flottage du bois, tracé ferroviaire de la voie du tacot, maquis de la Seconde Guerre Mondiale, galerie d’arts etc.

- La rencontre avec des habitants mobilisés : en chemin, vous croiserez sans doute des habitants, élus, agriculteurs, acteurs du tourisme ou des artistes qui auront à cœur de vous faire partager leur attachement à leur paysage en commun.