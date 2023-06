Prévention de la délinquance des mineurs : remise des «Permis Internet» au Studio 70

Dans le cadre de la prévention de la délinquance des mineurs et de la sensibilisation des écoliers aux dangers d'Internet, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), en collaboration avec la Police Nationale, a remis des «permis Internet» aux élèves des écoles Saint-Exupéry et Maurice Cortot. Plus de détails avec Info Chalon.