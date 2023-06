L'école Media Art de Chalon s'expose dans les commerces du centre-ville

Mercredi 28 juin 2023 « Où là Où là »

Exposition itinérante et éphémère de l’école media art dans les commerces de la ville de Chalon-sur-Saône

Cette exposition vise à créer un dialogue entre les œuvres et les lieux du quotidien des habitants afin d’aller à leur rencontre. L’intention est d’explorer également des lieux hors de l’école afin d’expérimenter de nouveaux espaces et contextes.

Cette exposition est conçue comme une expérience collective, en invitant à la déambulation dans le centre de Chalon- sur-Saône pour visiter les 12 lieux accueillant le travail des étudiants de 2ème année de l’eꟾmꟾa. Un plan guidera les étapes de cet archipel artistique et urbain.

LES ÉTUDIANTS :

Eva Baussart, Pô Berthoux, Salsabil Chikh, Ambre Gherardi, Yu-chien Huang, Angèle Jaugey, Ohniana Kondrachuk, Jiseon Noh, Lola Patin, Lilou Ponsot, Thomas Roget, Nino Roux.

DATE :

Mercredi 28 juin 2023 - Point de départ à 16 h à l’école media art (site citadelle) 7 rue Leschenault de la Tour

LES LIEUX :

Histoire de graines 10 rue Pasteur

L’École maternelle

1 rue Leschenault de la Tour

L’Antre des bulles

32 rue Général Leclerc

Kraft

9 rue saint-Vincent

McDonald’s

1 place de l’Obélisque

La Place des meeples 13 rue au Change

Pharmacie de l’Obélisque

7 place du Général de Gaulle

Iki Hana

24 rue aux Fèvres

L’Optique Duplessis 10 rue au Change

La Mandragore

3 rue des Tonneliers

Bibliothèque municipale adulte 1 place de l'Hôtel de ville

L’Ecole guitare et basse David Foucard

12 rue Pasteur