Caséo Cuisines & Menuiseries Chalon/Saône a été inauguré !

Caséo Cuisines & Menuiseries a ouvert ses portes à Chalon/Saône Nord en septembre 2021 et inauguré dernièrement en présence de ses principaux clients.



Spécialisée dans la menuiserie et la cuisine auprès des professionnels et particuliers depuis 2007, l’enseigne Caséo compte aujourd’hui 90 magasins en France.

Dans chacun de ces 90 showrooms, dont celui de Chalon situé 9 rue Paul Sabatier, votre projet d’ouverture/fermeture extérieure/intérieure, votre projet de dressing, placard ou cuisine équipée sur-mesure avec rangements astucieux et agencement idéal, est personnalisable et géré de A à Z : conception, réalisation et pose, en neuf comme en rénovation.











Caséo Cuisines & Menuiseries Chalon/Saône - 9 rue Paul Sabatier - 71100 Chalon/Saône

03 71 40 03 06

www.caseo-chalon71.com