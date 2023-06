JO 2024 - Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, demande à Elisabeth Borne de garder ses réfugiés ou demandeurs d'asile

"J'ai récemment appris par voie de presse que le Département de Saône-et-Loire allait devenir un « relais de l'accueil d'urgence » et que notre territoire devrait accueillir dans les mois qui viennent un certain nombre de personnes, réfugiés ou demandeurs d'asile, qui sont aujourd'hui hébergés en région parisienne et qui ne pourront plus l'être du fait de l'organisation des jeux olympiques.

Je regrette profondément que l'Etat continue d'ignorer les Maires au sujet de la gestion de l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile.

A aucun moment, comme par exemple, lors du rachat du Formule 1 pour le transformer en centre d'hébergement en juillet 2017, je n'ai été consulté par l'Etat sur ce dossier qui pourtant impacte la vie quotidienne des Chalonnaises et des Chalonnais.



Cette situation est inadmissible et souligne, au-delà des paroles de façade, le mépris que le Gouvernement a pour les élus de terrain. Tout décider de Paris sans associer les Maires revient à créer par manque de prise en compte des réalités de notre territoire des situations de grande tension.

Ainsi, je tenais à vous saisir officiellement afin de vous indiquer ma ferme opposition à ce que la Ville de Chalon-sur-Saône accueille de nouveaux réfugiés ou demandeurs d'asile pour « désengorger la capitale ».

Je vous prie de croire, Madame la Première Ministre, à l'assurance de ma haute considération.

Sincèrement"



Gilles PLATRET

Maire de Chalon sur Saône